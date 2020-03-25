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СМИ сообщили о смерти мужчины в Китае от хантавируса

Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

В Китае мужчина умер от хантавируса, сообщает на своей странице в Twitter издание Global Times.

По информации издания, житель провинции Юньнань умер в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверяют остальных 32 пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства.

Business Times также сообщает об этом случае. По данным издания, анализы мужчины на новый тип коронавируса оказались отрицательными, однако врачи обнаружили, что он заражен хантавирусом.

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Хантавирусы передаются при контакте с грызунами. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этого типа вирусов. Хантавирус обычно вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Новый тип коронавируса COVID-2019 мог передаться человеку от летучей мыши, утверждали эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая. Они отмечали, что новый коронавирус на 90% похож на тот, который обнаружили у летучих мышей в Чжошуане, провинция Чжэцзян.

Теги: Китай, вирус, болезнь
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