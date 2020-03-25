СМИ сообщили о смерти мужчины в Китае от хантавируса

Фото: Xiao Yijiu / Xinhua / Global Look Press

В Китае мужчина умер от хантавируса, сообщает на своей странице в Twitter издание Global Times.

По информации издания, житель провинции Юньнань умер в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Врачи проверяют остальных 32 пассажиров, находившихся в салоне транспортного средства.

Business Times также сообщает об этом случае. По данным издания, анализы мужчины на новый тип коронавируса оказались отрицательными, однако врачи обнаружили, что он заражен хантавирусом.

Хантавирусы передаются при контакте с грызунами. Передача заболевания от человека к человеку не характерна для этого типа вирусов. Хантавирус обычно вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.