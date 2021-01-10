В Башкирии начали проверку после гибели двух человек в ДТП с автобусами

Прокуратура Башкирии начала проверку ДТП двух автобусов, в котором погибли два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона.

Авария произошла в 14:00 (12:00 мск) на 36 км автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит. На трассе столкнулись два пассажирских автобуса Ford Transit. Один из них двигался в сторону Уфы, второй ехал в обратном направлении. Погибли два человека, 11 человек пострадали.

Согласно данным регионального управления МЧС, в автобусах на момент ДТП находилось 36 человек — по 18 в каждом.