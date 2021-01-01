Минздрав сообщил о состоянии потерявшего ноги и руку в ДТП мальчика

Фото: МЧС России

Состояние десятилетнего подростка, пострадавшего в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава России.

Около полуночи 26 декабря пострадавшего доставили в Институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.

В Минздраве сообщили, что во время аварии мальчику оторвало частично две ноги и руку, он потерял много крови. В настоящее время ребенок находится на искусственной вентиляции легких. Ему провели всестороннее обследование, включая компьютерную томографию.

«С применением аппарата внешней фиксации фиксированы переломы костей таза. Ребенку предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем, будет решаться вопрос протезирования», — добавили в пресс-службе ведомства.

ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Волгоград, произошло ночью 25 декабря на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. В результате аварии погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Пятеро из них — дети. Они находятся в состоянии различной степени тяжести и госпитализированы в медучреждения Рязани и Скопина. Состояние восьми человек оценивается как среднее, трое находятся в тяжелом состоянии.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Установлено, что 32-летний житель Волгоградской области, который находился за рулем автобуса, не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся.