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Первые 100 дней Байдена ,  
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США оценили возможность разговора с Путиным фразой «Байден берет трубку»

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что пока не может дать точную информацию касательно возможности телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом она заявила на брифинге.

«Я не могу делать предсказания по каким-либо звонкам. <...>. Некоторые звонки запланированы на последующую пару дней, о них сообщат, как только они произойдут», — сказала Псаки.

По ее словам, очевидно, что президент США «берет трубку», когда взаимодействует с иностранными лидерами.

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Ранее Псаки указывала, что в первую очередь после прихода на пост главы государства Байден будет звонить партнерам и союзникам США.

Путин поздравил Байдена с победой на выборах телеграммой 15 декабря. Российский лидер отметил, что готов к сотрудничеству. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль еще не налаживал контакты с командой Байдена, поскольку та занята «своими внутренними проблемами».

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