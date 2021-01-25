США оценили возможность разговора с Путиным фразой «Байден берет трубку»

Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что пока не может дать точную информацию касательно возможности телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом она заявила на брифинге.

«Я не могу делать предсказания по каким-либо звонкам. <...>. Некоторые звонки запланированы на последующую пару дней, о них сообщат, как только они произойдут», — сказала Псаки.

По ее словам, очевидно, что президент США «берет трубку», когда взаимодействует с иностранными лидерами.

Ранее Псаки указывала, что в первую очередь после прихода на пост главы государства Байден будет звонить партнерам и союзникам США.