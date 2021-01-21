Псаки оценила возможность звонка Байдена Путину

У Белого дома пока нет информации касательно возможного телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Информации о телефонном разговоре с президентом Путиным пока нет», — отметила она.

Пресс-секретарь пояснила, что, в первую очередь, как она ожидает, Байден будет звонить «партнерам и союзникам» США. Раньше всех американский лидер переговорит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Телефонный разговор политиков запланирован на пятницу, 22 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль еще не налаживал контакты с командой Байдена, поскольку та занята «своими внутренними проблемами».