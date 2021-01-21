Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 73,36 (-0,37) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15 (-0,06) Инвестиции, 20 янв, 12:33
Демократы официально получили контроль над Сенатом Конгресса США Политика, 04:56 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 04:55 Посол оценил возможность договориться с США о продлении СНВ-3 Политика, 04:34 Сенат утвердил первую кандидатуру Байдена на пост главы ведомства Политика, 04:12 Псаки оценила возможность звонка Байдена Путину Политика, 03:54 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 03:45 Байден вступил в должность президента США. Главное Политика, 03:38 «Газпром» разместил еврооблигации на $2 млрд Финансы, 03:19 Как министры Байдена могут повлиять на отношения с Россией. Видео Политика, 03:00 Посол назвал ожидания России от срока Байдена Политика, 02:32 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:30 Байден прокомментировал содержание записки Трампа Политика, 01:46 СМИ узнали о зарезавшей пенсионерку в столице сиделке Общество, 01:37 Байден отменил указы Трампа Политика, 01:20
Первые 100 дней Байдена ,  
0 

Псаки оценила возможность звонка Байдена Путину

У Белого дома пока нет информации касательно возможного телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Информации о телефонном разговоре с президентом Путиным пока нет», — отметила она.

Песков заявил об отсутствии у Путина планов по контактам с Трампом
Политика
<p>Владимир Путин и&nbsp;Дональд Трамп</p>

Пресс-секретарь пояснила, что, в первую очередь, как она ожидает, Байден будет звонить «партнерам и союзникам» США. Раньше всех американский лидер переговорит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Телефонный разговор политиков запланирован на пятницу, 22 января.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль еще не налаживал контакты с командой Байдена, поскольку та занята «своими внутренними проблемами».

Посол назвал ожидания России от срока Байдена
Политика

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента 15 декабря и заявил, что готов к контактам с ним. Сам Байден до выборов называл Россию самой большой угрозой для США, но позже отмечал, что намерен придерживаться многостороннего подхода в отношении России, Ирана и Китая.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года
Владимир Путин Джо Байден Белый дом
Материалы по теме
Песков заявил об отсутствии у Путина планов по контактам с Трампом
Политика
Байден вступил в должность президента США. Главное
Политика
Как министры Байдена могут повлиять на отношения с Россией. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter