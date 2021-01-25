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Адвокат заявил о деле против снявшего штаны на митинге на Кубани мужчины

Памятник Кубанскому казачеству
Памятник Кубанскому казачеству (Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС)

Полиция в Краснодаре 24 января возбудила дело о хулиганстве в отношении протестующего Владимира Егорова, который днем ранее забрался на памятник кубанскому казачеству, снял штаны и продемонстрировал окружающим свои ягодицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» юрист Павел Чиков.

По его словам, дело завели по п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотиву ненависти). Наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.

Кроме того, Егорова привлекли к административной ответственности за организацию митинга, его отправили под арест. Свою вину задержанный не признает.

По словам Чикова, защитником Егорова выступает адвокат Алексей Аванесян. Копию постановления о возбуждении дела он разместил на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что 23 января Егоров залез на памятник кубанскому казачеству в виде казака на коне, после чего «надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок». Своими действиями Егоров хотел «продемонстрировать пренебрежение нравственными нормами и общественными правилами поведения», а также «выразить ненависть в присутствии третьих лиц», следует из документа.

«Я считаю, возбуждение уголовного дела необоснованно. Владимир признает вину в мелком хулиганстве, которое предусмотрено административным кодексом. Странно, что следователь, описывая именно мелкое хулиганство, квалифицирует это как уголовное деяние. Ему вменяют только то, что он снял штаны, не указывают, какую группу лиц он оскорбил», — сказал РБК Аванесян. По его словам, повесив трусы на копыто, Егоров выразил отношение к происходящему и назвал его действия «перфомансом».

«Сейчас ему поступают угрозы в соцсетях. Люди, которые называют себя казаками, обещают его наказать. Часть протестующих пишут, что он дискредитировал протест», — добавил защитник, не согласившись с этим мнением.

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В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РБК сообщили, что предоставят комментарий позднее.

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23 января в российских городах, в том числе в Краснодаре, прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Политика арестовали 17 января после прибытия из Германии, где он проходил лечение.

Участники акции в Краснодаре собрались днем у Александровской арки и отправились в шествие по центру города, по улице Красной. Акция завершилась митингом у здания краевой администрации. По данным издания «Югополис», в центр города на время акции стянули силовиков, на прилегающих улицах стояли автозаки. Региональное управление МВД не сообщало о задержанных по итогам несанкционированного мероприятия.

Правоохранительные органы задерживали участников несанкционированных акций. Так, по данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны 3711 человек. Больше всего в Москве — 1455. Далее идут Санкт-Петербург (557) и Казань (122), Новосибирск (98) и Воронеж (94). В Краснодаре, по данным правозащитников, задержали 28 человек.

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