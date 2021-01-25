Адвокат заявил о деле против снявшего штаны на митинге на Кубани мужчины

Памятник Кубанскому казачеству (Фото: Георгий Шпикалов / ТАСС)

Полиция в Краснодаре 24 января возбудила дело о хулиганстве в отношении протестующего Владимира Егорова, который днем ранее забрался на памятник кубанскому казачеству, снял штаны и продемонстрировал окружающим свои ягодицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» юрист Павел Чиков.

По его словам, дело завели по п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотиву ненависти). Наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы.

Кроме того, Егорова привлекли к административной ответственности за организацию митинга, его отправили под арест. Свою вину задержанный не признает.

По словам Чикова, защитником Егорова выступает адвокат Алексей Аванесян. Копию постановления о возбуждении дела он разместил на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что 23 января Егоров залез на памятник кубанскому казачеству в виде казака на коне, после чего «надел трусы на копыто коня, затем снял с себя штаны, обнажив ягодицы, повернулся сначала в сторону административного здания, хлопнув себя по ним, чем грубо нарушил общественный порядок». Своими действиями Егоров хотел «продемонстрировать пренебрежение нравственными нормами и общественными правилами поведения», а также «выразить ненависть в присутствии третьих лиц», следует из документа.