В Петербурге установили потушивших снежками Вечный огонь хулиганов

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Полиция установила личности двух хулиганов, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ими оказались 24-летний Владислав из Башкирии и его знакомый, 23-летний Александр — уроженец Калининградской области. Первый уже доставлен в полицию, его допрашивают в качестве подозреваемого. Второй находится в Казани, он должен прибыть в Петербург в ближайшее время.

Полицейские выяснили, что подозреваемые играли в снежки на Марсовом поле и решили потушить огонь из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря. Окрестные жители сообщили, у мемориала «Борцам Революции» погас Вечный огонь. Полицейские выяснили, что двое неизвестных закидали его снегом и скрылись. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).