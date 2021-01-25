Индийская армия назвала незначительным столкновение на границе с Китаем

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В армии Индии назвали «незначительным» столкновение между военнослужащими индийской и китайской армий на границе между двумя странами. Слова официального представителя индийской армии приводит местное издание The Sunday Guardian.

«Мы получили несколько запросов касательно столкновения между индийской армией и войсками Народно-освободительной армии Китая в районе Сиккима. В районе Наку-Ла в Северном Сиккиме 20 января 2021 года был незначительный конфликт, и он был разрешен командующими на местах в соответствии с установленными протоколами», — говорится в сообщении.

25 января издание India Today со ссылкой на источники сообщило о вооруженном столкновении, которое произошло 20 января между бойцами Народно-освободительной армии Китая и индийской армии на границе в районе перевала Наку-Ла в североиндийском штате Сикким.

По данным источников издания, китайские солдаты пытались прорваться через границу вглубь Индии, но наткнулись на вооруженное сопротивление индийских военнослужащих. В результате примерно 20 бойцов китайской армии были ранены, передает India Today.

Общепризнанной границы между Индией и Китаем в этом районе нет. Линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.