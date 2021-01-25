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Политика ,  
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Индийская армия назвала незначительным столкновение на границе с Китаем

Фото: Yawar Nazir / Getty Images
Фото: Yawar Nazir / Getty Images

В армии Индии назвали «незначительным» столкновение между военнослужащими индийской и китайской армий на границе между двумя странами. Слова официального представителя индийской армии приводит местное издание The Sunday Guardian.

«Мы получили несколько запросов касательно столкновения между индийской армией и войсками Народно-освободительной армии Китая в районе Сиккима. В районе Наку-Ла в Северном Сиккиме 20 января 2021 года был незначительный конфликт, и он был разрешен командующими на местах в соответствии с установленными протоколами», — говорится в сообщении.

25 января издание India Today со ссылкой на источники сообщило о вооруженном столкновении, которое произошло 20 января между бойцами Народно-освободительной армии Китая и индийской армии на границе в районе перевала Наку-Ла в североиндийском штате Сикким.

По данным источников издания, китайские солдаты пытались прорваться через границу вглубь Индии, но наткнулись на вооруженное сопротивление индийских военнослужащих. В результате примерно 20 бойцов китайской армии были ранены, передает India Today.

Общепризнанной границы между Индией и Китаем в этом районе нет. Линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

Информацию об этом происшествии со ссылкой на источники также разместили агентство Bloomberg, Bangok Post, ABP, Asian News International и другие СМИ.

Информацию о серьезном вооруженном столкновении позднее называло не соответствующей действительности издание Компартии Китая The Global Times. По данным издания, данных о вооруженном конфликте нет в записях журналов, которые ведут китайские пограничные патрули. Если бы были серьезные столкновения с ранениями или потерями, то такую информацию внесли бы в журналы, говорится в публикации The Global Times.

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В июне прошлого года на границе Индии и Китая произошло столкновение вооруженных сил двух стран. В итоге погибли 20 индийских военнослужащих. Власти Индии заявили также о потерях со стороны Китая. КНР, в свою очередь, обвинила индийские власти в провокации.

В сентябре министры иностранных дел Китая и Индии провели переговоры в рамках саммита глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. По результатам встречи представители двух страны опубликовали совместное заявление. В нем говорилось о намерении деэскалации конфликта с участием вооруженных сил.

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