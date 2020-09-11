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Политика ,  
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Индия и Китай договорились о деэскалации после переговоров в Москве

После нескольких приграничных столкновений индийских и китайских войск на спорных участках границы Пекин и Нью-Дели договорились о снижении напряженности. Площадкой для переговоров выступила Москва
Индийские военные к северо-востоку от Сринагара, Кашмир
Индийские военные к северо-востоку от Сринагара, Кашмир (Фото: Dar Yasin / AP)

Министерства иностранных дел Китая и Индии опубликовали совместное заявление после двусторонней встречи в Москве 10 сентября. В заявлении говорится о намерениях деэскалации конфликта с участием вооруженных сил, обострившегося этим летом в приграничном регионе.

Переговоры в Москве прошли в рамках саммита глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Постоянными членами ШОС являются 8 государств: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Заседание Совета министров иностранных дел ШОС проходило в Москве 9–10 сентября.

До встречи министров иностранных дел Индии и Китая, 5 сентября, в Москве также прошли переговоры глав министерств обороны двух стран.

Hindustan Times пишет, что заключение соглашения о деэскалации — это первый этап нормализации ситуации. В ближайшее время стороны проведут переговоры о разведении войск от границы в индийской территории Ладакх. «Ближайшая задача — обеспечить полное разведение войск на всех участках конфликта, чтобы в будущем не было нежелательных инцидентов. Окончательное размещение войск и этапы процесса должны быть определены военными командирами на местах. Эта деэскалация должна последовать за полным размежеванием, с согласия государственного советника Ван И», — сообщил изданию собеседник в правительстве Индии.

Соглашение о деэскалации включает в себя пять пунктов, среди которых — пункт о продолжении диалога, заявление о необходимости отвода войск и снижения напряженности, договоренность о соблюдении всех действующих соглашений по статусу границы.

В 1962 году после пограничной войны между Индией и Китаем была утверждена демаркационная линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км. Она является фактической границей двух стран, однако общепризнанной границы в этом районе нет. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории. Претензии к Индии также имеет Пакистан, он претендует на территории бывшего штата Джамму и Кашмир, от которого в 2019 году отделилась союзная территория Ладакх.

Сейчас у линии фактического контроля, как пишет Hindustan Times, сконцентрировано большое количество войск. В частности, по данным индийского издания, Китай собрал у границы более 50 тыс. солдат, 150 самолетов, танков и пусковых установок.

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В середине июня в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих. Индийские власти заявили, что китайская сторона также понесла потери, но не назвали конкретных цифр. Индия заявила, что поводом для столкновения стало строительство наблюдательного пункта китайскими военными, в Пекине, напротив, утверждали, что индийские военные нарушили границу. 31 августа Минобороны Индии сообщило о новом столкновении в районе спорной границы, обвинив Китай в «провокационных» перемещениях войск.

Теги: Индия, Китай, мирное урегулирование, ШОС
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