Индия и Китай договорились о деэскалации после переговоров в Москве

После нескольких приграничных столкновений индийских и китайских войск на спорных участках границы Пекин и Нью-Дели договорились о снижении напряженности. Площадкой для переговоров выступила Москва

Индийские военные к северо-востоку от Сринагара, Кашмир (Фото: Dar Yasin / AP)

Министерства иностранных дел Китая и Индии опубликовали совместное заявление после двусторонней встречи в Москве 10 сентября. В заявлении говорится о намерениях деэскалации конфликта с участием вооруженных сил, обострившегося этим летом в приграничном регионе.

Переговоры в Москве прошли в рамках саммита глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Постоянными членами ШОС являются 8 государств: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Заседание Совета министров иностранных дел ШОС проходило в Москве 9–10 сентября.

До встречи министров иностранных дел Индии и Китая, 5 сентября, в Москве также прошли переговоры глав министерств обороны двух стран.

Hindustan Times пишет, что заключение соглашения о деэскалации — это первый этап нормализации ситуации. В ближайшее время стороны проведут переговоры о разведении войск от границы в индийской территории Ладакх. «Ближайшая задача — обеспечить полное разведение войск на всех участках конфликта, чтобы в будущем не было нежелательных инцидентов. Окончательное размещение войск и этапы процесса должны быть определены военными командирами на местах. Эта деэскалация должна последовать за полным размежеванием, с согласия государственного советника Ван И», — сообщил изданию собеседник в правительстве Индии.

Соглашение о деэскалации включает в себя пять пунктов, среди которых — пункт о продолжении диалога, заявление о необходимости отвода войск и снижения напряженности, договоренность о соблюдении всех действующих соглашений по статусу границы.