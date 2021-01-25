Общество , 25 янв, 12:26
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«Провисший» потолок в подземном переходе у «Комсомольской» починили
Потолок в подземном переходе у станции московского метро «Комсомольская», который «провис» из-за потепления и повышения уровня грунтовых вод, восстановили. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».
«По информации на утро текущего дня работы закончены, последствия устранены. Все открыто для пешеходов», — сказали в пресс-службе.
Речь идет о тоннеле, который проходит под Комсомольской площадью и ведет к вестибюлю одноименных станций Кольцевой и Сокольнической линий метрополитена.
Крепления системы подвесного потолка ослабли накануне, в результате часть потолка разобрали для восстановительных работ. Участок тоннеля, где произошло повреждение, огородили.