«Провисший» потолок в подземном переходе у «Комсомольской» починили

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Потолок в подземном переходе у станции московского метро «Комсомольская», который «провис» из-за потепления и повышения уровня грунтовых вод, восстановили. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

«По информации на утро текущего дня работы закончены, последствия устранены. Все открыто для пешеходов», — сказали в пресс-службе.

Речь идет о тоннеле, который проходит под Комсомольской площадью и ведет к вестибюлю одноименных станций Кольцевой и Сокольнической линий метрополитена.

Крепления системы подвесного потолка ослабли накануне, в результате часть потолка разобрали для восстановительных работ. Участок тоннеля, где произошло повреждение, огородили.