На северо-западе Москвы из-за ливня затопило автомобильный тоннель

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В столице тоннель на улице Народного ополчения затопило из-за сильного дождя, об этом РБК сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Сейчас там работает Мосводоканал. Затруднения движения нет, машины проезжают», — отметили в ЦОДД.

На пересечении улиц Берзарина и Народного ополчения находится автомобильный тоннель Северо-Западной хорды. Он проводит улицу Народного Ополчения под улицей Берзарина.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее сообщил РБК, что 29 мая в столице может выпасть рекордное количество осадков.