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Операторы предупредили об угрозе для 1 млн «умных» счетчиков в России

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Около 1 млн «умных» счетчиков электроэнергии, которые способны сами передавать данные, могут оказаться запрещены к использованию в России из-за новых правил Минцифры. Об этом говорится в обращении сотовых операторов в министерство (есть у РБК). Первым об обращении операторов сообщил «Коммерсантъ».

Причина в том, что такие счетчики используют протокол передачи данных NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Этот зарубежный стандарт связи используется для подключения к сети приборов с виртуальной сим-картой (eSIM). Он популярен за счет малого энергопотребления и оптимален для устройств, передающих небольшие объемы информации с определенной регулярностью: датчиков, «умных» счетчиков и других. Но при этом он не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, утвержденных Минцифры 30 декабря 2020 года.

Мобильные операторы уже начали работать с сетями NB-IoT в России. У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») они есть Центральном и Уральском Федаральных округах, «МегаФон» использовал протокол для реализации двух проектов на федеральном уровне. В МТС сообщили РБК, что оператор запустил сеть интернета вещей NB-IoT уже в 70 регионах России. «За 2020 год число подключенных к NB-IoT устройств выросло более чем в два раза. Основными потребителями являются производители IoT-оборудования и предприятия из сегмента ЖКХ. С осени 2020 года подключиться к сети NB-IoT можно через eSIM», — сообщили в МТС.

СМИ сообщили о несогласии бизнеса с массовой установкой «умных» счетчиков
Бизнес
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Операторы полагают, что ограничения на использование NB-IoT могут поставить под угрозу около 1 млн приборов учета, которые придется менять. Это, по мнению операторов, приведет к росту цен на электроэнергию.

В качестве отечественного протокола интернета вещей в Минцифры утвердили стандарт NB-Fi, разработанный российской компанией «Вавиот». Операторы связи в письме в Минцифры утверждают, что он менее безопасен, чем иностранные аналоги, потому что работает в нелицензируемых частотах.

В Минцифры утверждают, что утвержденный перечень протоколов связи имеет рекомендательный, а не обязательный характер.

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В июле прошлого года в России приняли закон, обязывающий россиян устанавливать «умные» счетчики электроэнергии. Их монтаж будет проводиться бесплатно для граждан силами управляющих компаний по мере выхода из строя действующих в домах приборов учета. «Умные» счетчики могут сами передавать и хранить информацию о потребленной электроэнергии, их введение нацелено на борьбу с неплатежами за жилищно-коммунальные услуги.

счетчики электроэнергия госстандарт
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