Операторы предупредили об угрозе для 1 млн «умных» счетчиков в России

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Около 1 млн «умных» счетчиков электроэнергии, которые способны сами передавать данные, могут оказаться запрещены к использованию в России из-за новых правил Минцифры. Об этом говорится в обращении сотовых операторов в министерство (есть у РБК). Первым об обращении операторов сообщил «Коммерсантъ».

Причина в том, что такие счетчики используют протокол передачи данных NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Этот зарубежный стандарт связи используется для подключения к сети приборов с виртуальной сим-картой (eSIM). Он популярен за счет малого энергопотребления и оптимален для устройств, передающих небольшие объемы информации с определенной регулярностью: датчиков, «умных» счетчиков и других. Но при этом он не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии, утвержденных Минцифры 30 декабря 2020 года.

Мобильные операторы уже начали работать с сетями NB-IoT в России. У «ВымпелКома» (бренд «Билайн») они есть Центральном и Уральском Федаральных округах, «МегаФон» использовал протокол для реализации двух проектов на федеральном уровне. В МТС сообщили РБК, что оператор запустил сеть интернета вещей NB-IoT уже в 70 регионах России. «За 2020 год число подключенных к NB-IoT устройств выросло более чем в два раза. Основными потребителями являются производители IoT-оборудования и предприятия из сегмента ЖКХ. С осени 2020 года подключиться к сети NB-IoT можно через eSIM», — сообщили в МТС.

Операторы полагают, что ограничения на использование NB-IoT могут поставить под угрозу около 1 млн приборов учета, которые придется менять. Это, по мнению операторов, приведет к росту цен на электроэнергию.