СМИ сообщили о несогласии бизнеса с массовой установкой «умных» счетчиков

Необходимо отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. Соответствующее предложение направила в Госдуму Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, передают «Известия».

С 1 июля 2020 года все поставщики электричества обязаны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет. При этом с 2022 года все устанавливаемые счетчики должны быть «интеллектуальными».

В Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний полагают, что не стоит менять прибор для каждой отдельной квартиры. Следует либо делать это во всем доме, либо не делать вовсе. При этом решить, в каких домах нужно менять старые счетчики на «умные», должны власти регионов, указали в организации.

В ассоциации отметили, что поголовная установка таких приборов невыгодна, так как издержки превысят сэкономленные суммы. Как сообщают «Известия», предполагалось, что расходы компаний на установку новых приборов будут окупаться за счет более точного учета электроэнергии и экономии на сверке показаний.