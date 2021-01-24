В США произошел взрыв бомбы в баптисткой церкви

В американском штате Калифорния произошел взрыв в баптисткой церкви. Об этом сообщает газета Los Angeles Times ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным газеты, взрыв прогремел утром 23 января. В здании церкви выбило окна, о пострадавших не сообщается. «Стены церкви были испорчены вандалами, все окна были выбиты... из-за взрыва», — заявил изданию сотрудник полиции Кристофер Кано.

Газета отмечает, что последние недели в штате шли протесты из-за заявлений представителей баптисткой церкви против ЛГБТ-сообществ. Местные активисты собрали в интернете петицию к мэру Эль-Монте с требованием убрать церковь из города. После чего, по данным газеты, в полицию с жалобами на угрозы обратился священник церкви.

Ранее, 20 января, в Мадриде произошел взрыв рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома (Девы Марии Голубки). В результате прошествия погибли четыре человека, среди них 36-летний священник, пострадали порядка 11 человек. Основной версией случившегося власти называют взрыв бытового газа.