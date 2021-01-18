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Рабочие из-под завалов обрушившейся в Китае шахты передали записку

Фото: Wang Kai / Xinhua / AP
Фото: Wang Kai / Xinhua / AP

В китайской провинции Шаньдун спасатели получили записку от рабочих, которых завалило в шахте 10 января, сообщает агентство «Синьхуа». В записке говорится, что живы 12 рабочих, оказавшихся под завалами.

По словам спасателей, они почувствовали, что люди в шахте тянут за металлические канаты, с помощью которых спасатели передают вниз продовольствие. Спасатели также слышали, как замурованные обломками люди передают звуковые сигналы.

Взрыв на золотом руднике в районе Цися произошел днем 10 января, примерно в 240 м от входа в шахту. В 600 м от произошедшего работали 22 работника. Ситуация в отношении еще десяти человек, которые остались в шахте, пока остается неясной.

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Фото:Ed Wray / Getty Images

Как передавало ранее, 15 января, агентство «Синьхуа», из-за этого инцидента руководство китайской Компартии сместило со своих постов двух чиновников провинции Шаньдун, в том числе мэра муниципалитета Цися. Для помощи оказавшимся под завалами были направлены более 300 спасателей.

В 2020 году в Китае произошло 434 несчастных случая на шахтах, передавало 12 января агентство «Синьхуа» со ссылкой на отчет Национального управления по безопасности шахт. Это на 19,1% ниже, чем в 2019 году. Число смертей сократилось на 22%, составив 573 случая. Из 434 инцидентов на шахтах 122 пришлось на угольные.

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