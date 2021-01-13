В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы

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В группе профессий «Без опыта, студенты» спрос от работодателей по итогам вырос на 65%. Это следует из исследования аналитического центра Avito, которое поступило в РБК.

В целом эта группа расположилась на пятом месте среди всех типов вакансий по востребованности (доля количества вакансий — 7%). Список возглавляет группа «Строительство» (18%), следом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (у всех 17%). В прошлом году лидерами по числу вакансий были сферы продаж, производственно-сырьевая, строительный сектор, транспортно-логистическая, а также автомобильный бизнес.

Помимо группы «Без опыта, студенты» наиболее быстрорастущими областями стали госслужба и НКО, а также строительство и производственный сектор (+44% вакансий). Выросло и число вакансий в таких сферах, как ЖКХ и эксплуатация (+34%), домашний персонал, медицина и фармацевтика и многих других. Сфера «Искусства, развлечения», наоборот, стала менее востребованной (-19%).

Активность соискателей в ушедшем году выросла на 38% по сравнению с 2019 годом. Один и тот же соискатель мог в течение года выходить на рынок труда несколько раз.