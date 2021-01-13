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В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В группе профессий «Без опыта, студенты» спрос от работодателей по итогам вырос на 65%. Это следует из исследования аналитического центра Avito, которое поступило в РБК.

В целом эта группа расположилась на пятом месте среди всех типов вакансий по востребованности (доля количества вакансий — 7%). Список возглавляет группа «Строительство» (18%), следом идут «Производство, сырье», «Продажи», «Транспорт, логистика» (у всех 17%). В прошлом году лидерами по числу вакансий были сферы продаж, производственно-сырьевая, строительный сектор, транспортно-логистическая, а также автомобильный бизнес.

Помимо группы «Без опыта, студенты» наиболее быстрорастущими областями стали госслужба и НКО, а также строительство и производственный сектор (+44% вакансий). Выросло и число вакансий в таких сферах, как ЖКХ и эксплуатация (+34%), домашний персонал, медицина и фармацевтика и многих других. Сфера «Искусства, развлечения», наоборот, стала менее востребованной (-19%).

Активность соискателей в ушедшем году выросла на 38% по сравнению с 2019 годом. Один и тот же соискатель мог в течение года выходить на рынок труда несколько раз.

Треть работодателей заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам
Общество

Чаще всего кандидаты искали работу в категориях профессий «Строительство», «Производство, сырье, с/х», «Продажи», «Транспорт, логистика» и «Работа без опыта, студенты». Первая тройка групп профессий, активность в которых выросла больше всего, выглядит следующим образам: «Госслужба, НКО» (+77% запросов), «Домашний персонал» (+63%) и «ЖКХ, эксплуатация» (+59%).

Также выросла медианная зарплата. Если в 2019 году она составляла 30 тыс. руб., то по итогам 2020 года уже 35 тыс. руб (+17%). Лучше всего в прошлом году оплачивалась работа в строительстве и автомобильном бизнесе (45 тыс. руб.). В группах профессий «Домашний персонал», «Консультирование», «Маркетинг, реклама, PR», «Образование, наука», «Транспорт, логистика», «Управление персоналом», «Фитнес, салоны красоты», «Юриспруденция», «IT, интернет, телеком» зарплаты стагнируют. В банковском секторе она и вовсе упала на 10%.

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Управляющий директор Avito Работа Артем Кумпель отметил, что изменения на рынке труда связаны с ситуацией в экономике и обществе. «Благодаря развитию сервисов доставки и онлайн-торговли мы видим бурный рост количества вакансий, не требующих специализированного опыта 一 это курьеры, упаковщики, грузчики. Второй яркой характеристикой прошедшего года можно назвать отток мигрантов», — сказал Кумпель. По его словам, работодатели повысили зарплаты сотрудникам, чтобы восполнить дефицит сотрудников.

Москва и Санкт-Петербург традиционно занимают первую строчку по уровню зарплат (55 и 45 тыс. руб. соответственно). В столице также отмечен наибольший прирост рабочих предложений — 43%. Немного больше других россиян в прошлом году зарабатывали жители таких городов, как Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Тюмень — 35 тыс. руб. В Саратове и Тольятти зарплаты выросли на 20% до 30 тыс. руб.

Avito зарплаты работа работодатели
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