На Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный, пепловый столб поднялся на высоту более 8 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба РАН» на своем канале в You-Tube.

Извержение вулкана началось 22 октября в 08:22 местному времени (23:22 21 октября мск).

Камчатский филиал «Единой Геофизической службы РАН» также опубликовал видео, снятое камерой, установленной на сейсмической станции «Киришева». На кадрах видно, как от вулкана поднимается стоб пепла.

«РИА Новости» со ссылкой на предварительные данные Камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН» передает, что высота пеплового выброса составила около 10 км.