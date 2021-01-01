В Японии произошло извержение вулкана

На японском острове Суваносе в префектуре Кагосима произошло извержение вулкана Отакэ. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на метеорологическое агентство государства.

Из кратера были выброшены большие камни, они падали в радиусе 1,3 км. Столб пепла во время извержения достигал высоты 200 м.

Метрологи объявили уровень опасности в три балла по пятибалльной шкале. В связи с этим людям запретили приближаться к кратеру вулкана.

О пострадавших не сообщается.