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В Японии произошло извержение вулкана

На японском острове Суваносе в префектуре Кагосима произошло извержение вулкана Отакэ. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на метеорологическое агентство государства.

Из кратера были выброшены большие камни, они падали в радиусе 1,3 км. Столб пепла во время извержения достигал высоты 200 м.

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Фото:esdm.go.id

Метрологи объявили уровень опасности в три балла по пятибалльной шкале. В связи с этим людям запретили приближаться к кратеру вулкана.

О пострадавших не сообщается.

В конце ноября произошло извержение вулкана Левотоло на острове Ломблен на юге Индонезии. Он выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. км. До начала извержения вулкана зафиксировали шесть глубоких вулканических землетрясений.

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