Общество , 28 дек, 04:55
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В Японии произошло извержение вулкана
На японском острове Суваносе в префектуре Кагосима произошло извержение вулкана Отакэ. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на метеорологическое агентство государства.
Из кратера были выброшены большие камни, они падали в радиусе 1,3 км. Столб пепла во время извержения достигал высоты 200 м.
Метрологи объявили уровень опасности в три балла по пятибалльной шкале. В связи с этим людям запретили приближаться к кратеру вулкана.
О пострадавших не сообщается.