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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ назвали способ избавиться от страха перед COVID-19

Избавиться от страха и стресса в период пандемии коронавируса поможет следование регулярному распорядку дня. Об этом «РИА Новости» сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Например, нужно стараться вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей и заниматься спортом, а также отделять работу от отдыха, порекомендовали в ВОЗ.

При этом в организации отметили, что испытывать тревогу и стресс в это время — это нормально. «Страх, беспокойство и стресс — это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью», — пояснили там.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В то же время изоляция, потеря дохода и страх могут спровоцировать психическое расстройство или обострить уже имеющуюся болезнь, заметили в ВОЗ. Многие могут в этот период злоупотреблять алкоголем и начать употреблять наркотики, страдать от бессонницы. «Люди с ранее существовавшими психическими, неврологическими или наркологическими расстройствами особенно уязвимы, особенно когда доступ к лечебным услугам нарушен», — добавили там.

Ранее ВОЗ назвала отличия симптомов коронавируса от гриппа. Такие признаки болезни, как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость, могут наблюдаться как при гриппе, так и при COVID-19. От гриппа коронавирусную инфекцию отличают такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, а также одышка.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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При тяжелом течении болезни у пациентов с COVID-19 появляются одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, а также спутанность сознания.

ВОЗ коронавирус
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