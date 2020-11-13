В ВОЗ назвали способ избавиться от страха перед COVID-19

Избавиться от страха и стресса в период пандемии коронавируса поможет следование регулярному распорядку дня. Об этом «РИА Новости» сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Например, нужно стараться вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей и заниматься спортом, а также отделять работу от отдыха, порекомендовали в ВОЗ.

При этом в организации отметили, что испытывать тревогу и стресс в это время — это нормально. «Страх, беспокойство и стресс — это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью», — пояснили там.

В то же время изоляция, потеря дохода и страх могут спровоцировать психическое расстройство или обострить уже имеющуюся болезнь, заметили в ВОЗ. Многие могут в этот период злоупотреблять алкоголем и начать употреблять наркотики, страдать от бессонницы. «Люди с ранее существовавшими психическими, неврологическими или наркологическими расстройствами особенно уязвимы, особенно когда доступ к лечебным услугам нарушен», — добавили там.