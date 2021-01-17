При стрельбе в центре Сан-Франциско пострадали пять человек

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В штате Калифорния в результате стрельбы в центре Сан-Франциско пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента городской полиции в Twitter.

«Проводится расследование, пять человек пострадали», — говорится в сообщении. В полиции отметили, что ранения не представляют угрозу для жизни пострадавших.

По данным ведомства, стрельба произошла в субботу в 21:45 по местному времени (8:45 воскресенья мск) на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. На месте происшествия было обнаружено оружие.

Ранее американские СМИ сообщали о задержании в Вашингтоне вооруженного мужчины, который пытался проникнуть на территорию здания конгресса США. Мужчину зовут Уэсли Аллен Билер. Он рассказал сотрудникам полиции, что в его автомобиле лежит оружие с патронами. За хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов Билера арестовали. Позднее власти отпустили его из-под стражи, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. Все обвинения, кроме ношения оружия без лицензии, с Билера сняли.