При стрельбе в центре Сан-Франциско пострадали пять человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Самолет «Победы» сел в Минводах из-за ухудшения состояния пассажира Общество, 15:23 Врач-диетолог советует: как изменить жизнь за 45 дней РБК, Перекрёсток и Almette, 15:00 Власти Турции сообщили о гибели двух россиян с затонувшего сухогруза Общество, 14:47 Сборная России выиграла все золотые медали на первом этапе Кубка IBU Спорт, 14:43 У 13 израильтян прививка против COVID-19 вызвала паралич лица Общество, 14:37 Олимпийский чемпион высказался о возможном переходе Большунова в биатлон Спорт, 14:32 Личный тренер опроверг слова Польховского о причинах отсутствия Логинова Спорт, 14:26 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 14:11 При стрельбе в центре Сан-Франциско пострадали пять человек Общество, 14:00 В Туве при обрушении в шахте погиб рабочий Общество, 13:57 Прощание с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. Фоторепортаж Общество, 13:56  Российский сухогруз затонул в Черном море у берегов Турции Общество, 13:51 Акции NIO взлетели в 12 раз за год. Продолжит ли расти «Tesla для бедных» Инвестиции, 13:37 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 13:22
Общество ,  
0 

При стрельбе в центре Сан-Франциско пострадали пять человек

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В штате Калифорния в результате стрельбы в центре Сан-Франциско пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента городской полиции в Twitter.

«Проводится расследование, пять человек пострадали», — говорится в сообщении. В полиции отметили, что ранения не представляют угрозу для жизни пострадавших.

Задержанного с пистолетом и патронами у Капитолия отпустили из-под стражи
Общество

По данным ведомства, стрельба произошла в субботу в 21:45 по местному времени (8:45 воскресенья мск) на пересечении Эдди- и Тейлор-стрит. На месте происшествия было обнаружено оружие.

Ранее американские СМИ сообщали о задержании в Вашингтоне вооруженного мужчины, который пытался проникнуть на территорию здания конгресса США. Мужчину зовут Уэсли Аллен Билер. Он рассказал сотрудникам полиции, что в его автомобиле лежит оружие с патронами. За хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов Билера арестовали. Позднее власти отпустили его из-под стражи, изменив меру пресечения на подписку о невыезде. Все обвинения, кроме ношения оружия без лицензии, с Билера сняли.

США стрельба Сан-Франциско
Материалы по теме
В США мужчина открыл стрельбу и убил четырех человек
Общество
В Ливане более 30 человек задержали за стрельбу в новогоднюю ночь
Общество
Мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter