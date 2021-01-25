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СМИ узнали о предложении сократить время шумного ремонта в жилых домах

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, но не распространять эту норму на новостройки. С соответствующей просьбой к главе Минстроя Иреку Файзуллинук обратилась Общественная палата, передают «Известия».

Согласно действующему законодательству, шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен перерыв днем. Правила устанавливаются региональными подзаконными актами.

В письме, направленном в Минстрой, напоминается, что в 2020 году в России был принят закон о дистанционной работе, предусматривающий возможность перевода работника на «удаленку».

Как объяснил первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артем Кирьянов, даже после окончания пандемии коронавирусной инфекции из дома будет работать гораздо больше людей, чем раньше. При этом шум ремонта у соседей негативно сказывается на здоровье и влияет на эффективность работы.

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Фото:Наталья Гарнелис / ТАСС

Поэтому следует ограничить разрешенное время на проведение шумных ремонтных работ до трех дней в неделю и сохранить при этом «тихий час», отмечается в письме. Исключение предлагается сделать для новых домов (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию).

«Известия» сообщают, что эксперты общественного совета при Минстрое поддерживают инициативу Общественной палаты России.

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В апреле власти Москвы ужесточили «режим тишины» в столицы из-за продления режима всеобщей самоизоляции. До окончания режима самоизоляции шумные работы можно было проводить только четыре часа в сутки — с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00. Обычно проведение шумных ремонтных работ в квартирах разрешается с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

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