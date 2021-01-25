СМИ узнали о предложении сократить время шумного ремонта в жилых домах

В России предложили ограничить шумные ремонтные работы в жилых домах до трех дней в неделю, но не распространять эту норму на новостройки. С соответствующей просьбой к главе Минстроя Иреку Файзуллинук обратилась Общественная палата, передают «Известия».

Согласно действующему законодательству, шумные ремонтные работы разрешены восемь часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен перерыв днем. Правила устанавливаются региональными подзаконными актами.

В письме, направленном в Минстрой, напоминается, что в 2020 году в России был принят закон о дистанционной работе, предусматривающий возможность перевода работника на «удаленку».

Как объяснил первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты Артем Кирьянов, даже после окончания пандемии коронавирусной инфекции из дома будет работать гораздо больше людей, чем раньше. При этом шум ремонта у соседей негативно сказывается на здоровье и влияет на эффективность работы.