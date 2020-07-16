В Совфеде отреагировали на инициативу о штрафах за шум до 50 тыс. руб.

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Государственная дума вряд ли одобрит предложение штрафовать за нарушение тишины в жилом доме на 50 тыс. руб. Такое мнение в разговоре с РБК выразил заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Говорить о 50 тыс. руб. — это перебор. Есть административный кодекс, он все прописывает. Я думаю, что до таких штрафов дело не дойдет», — отметил он.

По мнению члена Совета Федерации, Госдума «не пропустит» такую инициативу. Рязанский добавил, что за шум, безусловно, надо наказывать, но сначала необходимо предупреждать и делать замечания. «Есть старшие по домам, управляющие компании, чисто гражданский какой-то понимающий социум», — указал Рязанский.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Парламентской газете», что, по его мнению, достаточно установить штрафы в размере 3–10 тыс. руб. С предложением ввести штрафы до 50 тыс. руб., по его словам, выступили «некоторые эксперты».