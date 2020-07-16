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В Совфеде отреагировали на инициативу о штрафах за шум до 50 тыс. руб.

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС
Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Государственная дума вряд ли одобрит предложение штрафовать за нарушение тишины в жилом доме на 50 тыс. руб. Такое мнение в разговоре с РБК выразил заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Говорить о 50 тыс. руб. — это перебор. Есть административный кодекс, он все прописывает. Я думаю, что до таких штрафов дело не дойдет», — отметил он.

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
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Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

По мнению члена Совета Федерации, Госдума «не пропустит» такую инициативу. Рязанский добавил, что за шум, безусловно, надо наказывать, но сначала необходимо предупреждать и делать замечания. «Есть старшие по домам, управляющие компании, чисто гражданский какой-то понимающий социум», — указал Рязанский.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Парламентской газете», что, по его мнению, достаточно установить штрафы в размере 3–10 тыс. руб. С предложением ввести штрафы до 50 тыс. руб., по его словам, выступили «некоторые эксперты».

В Совфеде предложили ввести ответственность кафе и строек за шум ночью
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Об инициативе депутатов Госдумы ужесточить наказание за шум стало известно в феврале, авторы законопроекта разработали поправки в КоАП и Жилищный кодекс. Они предложили на федеральном уровне запретить шуметь с 23:00 до 7:00. Штраф для нарушителей документ предусматривает в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан и от 50 тыс. до 150 тыс. руб. для юридических лиц.

При этом ответственность за шум депутаты предложили возложить на собственников помещения, выписывая им штрафы в случае «систематического нарушения» тишины (более двух раз в месяц).

Законопроект внесли в Госдуму в мае.

Теги: Совфед, штрафы, Госдума, новости
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