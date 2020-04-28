В Москве ограничат время шумного ремонта в домах в период самоизоляции

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В связи с продлением режима всеобщей самоизоляции в столице будет существенно ужесточен «режим тишины». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«За последний месяц множество квартир превратилось в офисы и учебные аудитории на удаленке, в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы», — пишет Собянин.

В связи с этим требования к соблюдению тишины будут усилены. До окончания режима самоизоляции шумные работы можно будет проводить только четыре часа в сутки — с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

Кроме того, эти требования теперь распространяются и на новостройки, на которые раньше соблюдение «режима тишины» не распространялось в течение полутора лет с момента сдачи дома в эксплуатацию.