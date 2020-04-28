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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве ограничат время шумного ремонта в домах в период самоизоляции

Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В связи с продлением режима всеобщей самоизоляции в столице будет существенно ужесточен «режим тишины». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«За последний месяц множество квартир превратилось в офисы и учебные аудитории на удаленке, в которых требуется поддерживать рабочую атмосферу и в дневные часы», — пишет Собянин.

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В связи с этим требования к соблюдению тишины будут усилены. До окончания режима самоизоляции шумные работы можно будет проводить только четыре часа в сутки — с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

Кроме того, эти требования теперь распространяются и на новостройки, на которые раньше соблюдение «режима тишины» не распространялось в течение полутора лет с момента сдачи дома в эксплуатацию.

Мэр напомнил, что в обычные дни проведение шумных ремонтных работ в квартирах разрешается с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00 — в общей сложности восемь часов в сутки по будням.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Собянин продлил карантинные меры в Москве до 11 мая включительно. На этот срок действует режим всеобщей самоизоляции, будут закрыты кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры. Автоматически продлен и запрет на проведение на территории города спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Указ Собянина вышел после того, как президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 28 апреля продлил нерабочие дни до конца праздников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин, режим тишины
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