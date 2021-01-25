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СМИ сообщили о четырех погибших в ДТП в Архангельской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Архангельск-Северодвинск в Архангельской области. По предварительным данным, при этом погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в районе поселка Лайский Док около 22:40 мск. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson.

«Пока известно о четырех погибших, все они ехали в отечественной легковушке», — сказали в ГУ МВД.

В ведомстве добавили, что среди погибших нет детей. Один ребенок находился в Hyundai Tucson, он получил ушибы и ссадины. Сведениями о госпитализированных МВД пока не располагает.

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Региональный главк МЧС также сообщает об аварии с участием двух автомобилей на трассе М-8 в 19 км от Северодвинска. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты в составе семи человек и двух единиц техники. Информация по пострадавшим уточняется, добавили в МЧС.

Ранее в Москве на Воздвиженке столкнулись два легковых автомобиля, один из них отлетел в сторону тротуара и задел женщину. В пресс-службе столичного главка МВД РБК сообщили, что на момент поступления информации об аварии сотрудники скорой были на месте, и решался вопрос о госпитализации пострадавшей.

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