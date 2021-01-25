СМИ сообщили о четырех погибших в ДТП в Архангельской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Архангельск-Северодвинск в Архангельской области. По предварительным данным, при этом погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в районе поселка Лайский Док около 22:40 мск. Столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Hyundai Tucson.

«Пока известно о четырех погибших, все они ехали в отечественной легковушке», — сказали в ГУ МВД.

В ведомстве добавили, что среди погибших нет детей. Один ребенок находился в Hyundai Tucson, он получил ушибы и ссадины. Сведениями о госпитализированных МВД пока не располагает.