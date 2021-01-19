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В Калужской области столкнулись школьный автобус и грузовик

Фото: Прокуратура Калужской области
Фото: Прокуратура Калужской области

В Калужской области столкнулись школьный автобус и грузовик, говорится в сообщении управления МВД по Калужской области.

ДТП произошло рано утром 19 января, на 220-м километре трассы М-3 «Украина». Водитель школьного автобуса врезался в стоящий грузовик, из-за чего пострадали ехавшие в салоне автобуса две женщины и ребенок. Всего в автобусе было 15 пассажиров, по предварительным данным, они были пристегнуты ремнями безопасности.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, опасности для его жизни нет, сообщила «РИА Новости» старший помощник областного прокурора Искрина Басулина.

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил прокурору Мещовского района выехать на место происшествия для координации работы правоохранителей, говорится в сообщении областной прокуратуры. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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