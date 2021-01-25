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Общество ,  
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Больше половины российских студентов заявили о планах заняться бизнесом

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Больше 60% российских студентов планируют стать предпринимателями, показал опрос группы компаний «ЭФКО» и АНО «Россия — страна возможностей» (есть у РБК). 

При этом открыть свое дело в ближайшее время хотят 23% участников исследования. Большая часть (42%) собираются заняться этим через несколько лет, успев получить необходимый опыт. Еще 19% студентов отметили, что станут бизнесменами не раньше, чем через пять лет. Уже ведут собственный бизнес только 4% опрошенных.

Опрос проводился онлайн с 13 по 20 января 2021 года среди 10 083 студентов колледжей, бакалавров и магистров российских вузов.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Самыми перспективными отраслями для открытия своего бизнеса студенты видят сферу услуг (19%), торговлю (14%), искусство и моду (11%), культуру и творчество (10%), а также маркетинг (8%).

Среди респондентов 83% считают, что для успеха в предпринимательстве стоит иметь бизнес-образование. Практически все студенты (94%) уверены в пользе для будущей работы стажировок во время учебы.

Самым важным для предпринимателя качеством учащиеся вузов и колледжей назвали целеустремленность — его выделили более половины опрошенных. В тройку лидирующих качеств также вошли умение договариваться (41%) и трудолюбие (39%). Большинство (71%) заявили, что пол не влияет на успехи в предпринимательстве.

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В начале января премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние два года государство выделило на поддержку малого и среднего бизнеса около 600 млн руб. 

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