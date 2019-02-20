Большинство россиян заявили о невозможности честного бизнеса в России

Опрос ВЦИОМ показал изменение предпринимательской активности: в 1991 году свой бизнес был только у 2% опрошенных, в 2013 году — у 5%, последнее исследование показало, что цифра выросла до 10%. Начать свое дело сейчас хотят четверть респондентов. За последние два года показатель немного вырос, однако ранее был заметно больше, например, в 2016 году он составлял 34%. Чаще всего о желании иметь свой бизнес заявляли люди 45-59 лет, респонденты с высшим образованием, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что «особенно ярко позитивный тренд [в отношении россиян к предпринимательству как к профессии] характеризует отношение россиян к малому и среднему бизнесу».

«Вероятно, надежды на помощь и поддержку государства в нынешних условиях настолько ослабли, что развитие предпринимательства видится не таким уж фантастичным способом улучшения экономической ситуации в стране», — добавил он.

«Существующая система государственного регулирования просто не позволяет вести частный бизнес так, чтобы ничего не нарушить, — считает уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. По его мнению, к предпринимателям выдвигается слишком много требований, в том числе противоречивых, и удовлетворить их все, сохранив при этом достаточную для развития бизнеса прибыль, нельзя.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 февраля 2019 года среди 1600 совершеннолетних россиян в формате телефонного интервью. Согласно итогам опроса, только 13% респондентов когда-либо имели собственный бизнес.

По оценке Росстата, в 2017 году доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составила 21,9% (итоги за 2018 год еще не подведены). Нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства предусматривает, что вклад этого сектора в экономику России должен к 2024 году достигнуть 32,5%.