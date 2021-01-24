СМИ узнали о задержании в Греции россиянина на украденной парусной лодке

Фото: Arturas Morozovas / Imago / ТАСС

В порту греческого острова Тинос задержали 33-летнего гражданина России, который незаконно пересек границу Греции на украденной в турецком портовом городе Чешме парусной лодке. Об этом сообщает местная газета Proto Thema.

По данным издания, парусная лодка села на мель 22 января у острова, где ее обнаружили два патрульных катера.

Портовое управление в ходе проверки выяснило, что капитан незаконно пересек греческую границу, а парусник числится похищенным 19 января в Чешме.

В результате россиянин был задержан, его имя не раскрывается. Парусную лодку планируют снять с мелководья в скором времени. РБК обратился за комментарием в посольство России в Греции.