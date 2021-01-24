Адвокат сообщил о задержании участниц Pussy Riot Алехиной и Штейн

Мария Алехина и Люся Штейн (Фото: all_mary / Instagram)

В Москве полиция задержала участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

«Они были задержаны и сегодняшнюю ночь провели в ОВД, сегодня в 13:00 будет заседание в Сретенском суде. Их задержали у Большого театра, и отвезли в отдел. Формально, что им вменяют, — организация массового мероприятия, фабулу я пока не знаю», — уточнил он.

По его словам, сейчас они находятся в ОВД «Арбат». Захватов опроверг информацию, что задержанных проверят на наличие алкоголя в крови.

РБК направил запрос в МВД России.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что поздно вечером 23 января в центре Москвы автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу. После этого они были задержаны.