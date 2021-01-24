Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
«Уже не хищник». Реакция на поражение Макгрегора нокаутом от Порье Спорт, 13:48 Ученые установили связь расы и тяжести течения коронавируса Общество, 13:45 Что нужно специалистам креативных профессий для комфортной работы дома Pro, 13:43 Адвокат сообщил о задержании участниц Pussy Riot Алехиной и Штейн Политика, 13:33 Макгрегор заявил о нежелании завершать карьеру после поражения от Порье Спорт, 13:15 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 13:13 Российский боец не увидел мотивации у Макгрегора в поединке против Порье Спорт, 13:01 Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное Политика, 12:56 Пострадавшую от удара полицейского на акции женщину перевели в реанимацию Политика, 12:44 Правозащитники сообщили о почти 3,5 тыс. задержанных на митингах Политика, 12:38 Какой холодильник никогда не победит телевизор РБК Стиль и LG SIGNATURE, 12:35 РБК Pro: миллиардам людей придется учиться заново — Ян-Мартин Левендаль Pro, 12:27 Президент российского Союза ММА счел закономерным поражение Макгрегора Спорт, 12:27 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 12:21
Политика ,  
0 

Адвокат сообщил о задержании участниц Pussy Riot Алехиной и Штейн

Мария Алехина и Люся Штейн
Мария Алехина и Люся Штейн (Фото: all_mary / Instagram)

В Москве полиция задержала участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Люсю Штейн. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Захватов.

«Они были задержаны и сегодняшнюю ночь провели в ОВД, сегодня в 13:00 будет заседание в Сретенском суде. Их задержали у Большого театра, и отвезли в отдел. Формально, что им вменяют, — организация массового мероприятия, фабулу я пока не знаю», — уточнил он.

По его словам, сейчас они находятся в ОВД «Арбат». Захватов опроверг информацию, что задержанных проверят на наличие алкоголя в крови.

РБК направил запрос в МВД России.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что поздно вечером 23 января в центре Москвы автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу. После этого они были задержаны.

Акции в поддержку Алексея Навального и столкновения с полицией. Главное
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Адвокат девушек опроверг данную информацию, сказав, что они шли пешком.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

В Москве и других городах России 23 января проходили акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток. По последним данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны около 3,5 тыс. человек, в Москве число задержанных достигло 1360 человек. МВД эту информация пока не прокомментировало.  Среди задержанных были супруга оппозиционера Юлия Навальная и сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Москва задержание Pussy Riot новости
Материалы по теме
Участницу Pussy Riot арестовали на 20 суток за акцию c «омоновцем»
Общество
Суд в Москве арестовал адвоката сотрудника ФБК на пять суток
Общество
Суд арестовал на трое суток сотрудника ФБК Владлена Лося
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter