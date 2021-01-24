На юго-востоке Москвы горел склад с газовыми баллонами

В Москве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складе, в котором находилось шест газовых баллонов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по Автомобильному проезду, дом 8 поступило в 02.37. Выехавшие на место спасатели обнаружили, что горит пристройка к шестиэтажному складу. В ходе тушения из огня спасатели достали шесть газовых баллонов.

«Работы по тушению и недопущению распространения огня на соседнее здание выполнялись с условием соблюдения правил охраны труда. Внутри горели деревянные и пластиковые паллеты на площади 100 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее, 22 января, на территории торгового павильона в Краснодаре произошел взрыв и пожар, в результате чего погиб один человек. Также сообщалось от двух до пяти пострадавших. СК по Краснодарскому краю начал проверку.