При взрыве газового баллона на рынке в Краснодаре погиб человек

В Краснодаре на территории цветочного рынка произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края.

По предварительной информации, есть погибший и пострадавшие, передает агентство. Информация об одном погибшем появилась и у портала «Кубань 24», издание также ссылается на источники.

По данным ТАСС, предварительно взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Эту версию подтвердил и источник «Интерфакса».

«В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали», — сказал собеседник агентства.

С места происшествия были эвакуированы 100 человек, сообщили РБК в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.