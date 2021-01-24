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Врачи из США назвали красные руки симптомом смертельной болезни

Покрасневшие ладони могут быть одним из признаков неалкогольного стеатогепатита. Об этом сообщается на сайте американской клиники Майо.

К другим симптомам этого заболевания специалисты относят: вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, а также пожелтение кожи и глаз. Болезнь является агрессивной формой неалкогольной жировой болезни печени, которая может прогрессировать до цирроза.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врачи выяснили, что к неалкогольному стеатогепатиту предрасположены люди с избыточным весом, а также пациенты с высоким уровнем сахара и жиров в крови. Чтобы снизить риск развития заболевания, врачи рекомендуют соблюдать диету, следить за свои весом и больше двигаться.

Ранее австралийские ученые связали употребление кофе и снижение смертности от рака печени. По данным исследователей, две-три чашки кофе в день помогут снизить риск развития рака печени на 38%, а риск смерти от этого заболевания — на 46%. Ученые утверждают, что если человек выпивает четыре чашки в день и более, риск заболеть снижается на 41%, а умереть — на 71%.К такому выводу ученые пришли изучив и сравнив статистику по раку печени и потреблению кофе.

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