Ученые нашли связь между количеством чашек кофе в день и раком печени

Ученые из Австралии связали употребление кофе и снижение смертности от рака печени: если бы каждый человек выпивал не менее двух чашек напитка в день, в мире было бы на сотни тысяч меньше смертей от болезни печени. Об этом сообщает Medical Xpress.

Исследователи выяснили, что две — три чашки кофе в день помогут снизить риск развития рака печени на 38%, а риск смерти от этого заболевания — на 46%. Если человек выпивает четыре чашки в день и более, риск заболеть снижается на 41%, а умереть — на 71%, утверждают они.

Ученые изучили статистику по раку печени за 2016 год. Тогда от этой болезни умерли более 1,2 млн человек. Затем эти данные сравнили со статистикой потребления кофе. Исследователи создали модель, согласно которой две чашки кофе в день могли бы спасти 452 861 жизнь. А если бы люди выпивали по четыре чашки, от рака печени умерли бы на 723 287 человек меньше.

В июле врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о вреде кофе. По его словам, напиток снижает риск развития рака печени, простаты и груди, а также улучшает память и снижает проявление мерцательной аритмии.