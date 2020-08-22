Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Названа главная опасность беспроводных наушников Общество, 06:29 Метро «Рижская» закрыли на год на ремонт Общество, 05:59 В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала Общество, 05:45 Ученые нашли связь между количеством чашек кофе в день и раком печени Общество, 05:36 Самолет с Навальным вылетел из Омска в Германию Политика, 05:10 Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Ярославле Общество, 04:51 Названы продукты для полноценного завтрака Общество, 04:32 В Ярославле нашли тело третьего погибшего при взрыве газа Общество, 03:59 Навального доставили из омской больницы в аэропорт Политика, 03:42 Венесуэла предложила добровольцев для испытания российской вакцины Общество, 03:36 Водителей предупредили о перекрытии улиц в Москве из-за ночного забега Общество, 02:58 ГИБДД разъяснила порядок регистрации автотранспорта в МФЦ Общество, 02:47 Число погибших при взрыве газа в Ярославле возросло до двух Общество, 02:10 МЧС сообщило об уточнении судьбы 38 жильцов после взрыва газа в Ярославле Общество, 01:59
Общество ,  
0 

Ученые нашли связь между количеством чашек кофе в день и раком печени

Ученые из Австралии связали употребление кофе и снижение смертности от рака печени: если бы каждый человек выпивал не менее двух чашек напитка в день, в мире было бы на сотни тысяч меньше смертей от болезни печени. Об этом сообщает Medical Xpress.

Исследователи выяснили, что две — три чашки кофе в день помогут снизить риск развития рака печени на 38%, а риск смерти от этого заболевания — на 46%. Если человек выпивает четыре чашки в день и более, риск заболеть снижается на 41%, а умереть — на 71%, утверждают они.

ВОЗ исключила кофе из числа вызывающих рак веществ
Общество
Фото: Depositphotos

Ученые изучили статистику по раку печени за 2016 год. Тогда от этой болезни умерли более 1,2 млн человек. Затем эти данные сравнили со статистикой потребления кофе. Исследователи создали модель, согласно которой две чашки кофе в день могли бы спасти 452 861 жизнь. А если бы люди выпивали по четыре чашки, от рака печени умерли бы на 723 287 человек меньше.

В июле врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о вреде кофе. По его словам, напиток снижает риск развития рака печени, простаты и груди, а также улучшает память и снижает проявление мерцательной аритмии.

Теги: ученые, кофе, рак
Материалы по теме
Суд Калифорнии обязал маркировать кофе как канцероген
Общество
Кофе вновь объявлен полезным
Общество
Комаровский назвал увеличивающий риск развития рака на 80% фактор
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter