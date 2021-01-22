Врач рассказал о возможности снизить риск заражения коронавирусом

Коронавирус наибольший вред наносит легким человека, поэтому на опасность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем мы дышим, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу», — рассказал врач.

По словам Болибока, чтобы избежать заражения коронавирусом, необходимо обязательно обеспечить возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

Врач призывает очищать от пыли спальни, поскольку именно там мы проводим большую часть времени. «Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», — объяснил Болибок.