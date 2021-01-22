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Врач рассказал о возможности снизить риск заражения коронавирусом

Коронавирус наибольший вред наносит легким человека, поэтому на опасность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем мы дышим, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу», — рассказал врач.

По словам Болибока, чтобы избежать заражения коронавирусом, необходимо обязательно обеспечить возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

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Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Врач призывает очищать от пыли спальни, поскольку именно там мы проводим большую часть времени. «Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение», — объяснил Болибок.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин для снижения возможности заразиться коронавирусом посоветовал больше спать. По его словам, недостаток сна на 250% увеличивает шанс заражения COVID-19.

По словам Калинкина, сон является основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью. Для здорового сна врач рекомендовал в одно и то же время просыпаться и ложиться спать, а также отказаться от будильника.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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