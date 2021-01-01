У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7

В Тихом океане около берега Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7. Об этом говорится в Twitter Национального сейсмологического центра Чили.

Очаг залегал на глубине 23 км. Землетрясение произошло в 144 км к западу от поселка Толтен, область Араукания.

Как передает чилийская радиостанция Cooperativa, последствия подземного толчка ощущались в разных южных регионах страны. Гидрографическая и океанографическая служба республики уточнила, что характеристики землетрясения не соответствуют необходимым условиям для возникновения цунами.

Позднее сейсмологии сообщили о нескольких более мелких толчках в том же регионе. Одно землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали у побережья к западу от города Вальдивия, эпицентр другого магнитудой 3,5 находился в 149 км к западу от Толтена.