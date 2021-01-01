В США в результате нападения на церковь погибли два человека

Фото: JesusTellitud / Twitter

Неизвестный напал на посетителей баптистской церкви в городе Сан-Хосе в штате Калифорния. Об этом сообщает CBS SF со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в результате происшествия от ножевых ранений погибли два человека. В ведомстве уточнили, что во время происшествия служба в церкви не проходила, там находились бездомные люди, которых пригласили в здание церкви, чтобы спасти от холода.

Изначально мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо заявил, что подозреваемый находится под стражей, однако позднее в полиции эту информацию опровергли.

Ранее, 31 октября, во французском Лионе произошло нападение на греческую церковь. В результате стрельбы получил ранение священник. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.