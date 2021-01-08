Дипломаты заявили об освобождении из плена россиянина в Гвинейском заливе

Танкер «MV AGISILAOS» (Фото: rusambben / Facebook)

Четверо моряков, похищенных с судна MV AGISILAOS в Гвинейском заливе, в том числе россиянин, были освобождены 7 января. Об этом сообщило посольство России в Бенине в Facebook.

Дипломаты напомнили, что моряки были захвачены в плен в ходе пиратского нападения 30 ноября 2020 года.

«В настоящее время все моряки помещены в одно из медицинских учреждений в Абудже (Нигерия) для проведения медицинского освидетельствования», — уточнили в посольстве.

О пиратском нападении на танкер для транспортировки нефтепродуктов MV AGISILAOS в Гвинейском заливе 30 ноября сообщал портал Offshore Energy. В момент нападения на судне находились, по разным данным, 22–23 члена экипажа, в том числе граждане России, Румынии и Филиппин.