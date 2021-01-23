В Петербурге прокуратура проверит нарушения на акции протеста

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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверять факты нарушений на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отметили, что проверки затронут не только участников акции протеста, но сотрудников правоохранительных органов.

До этого в ведомстве в полиции Петербурга сообщали, что проверяют сообщения о женщине, которую на митинге ударил ОМОНовец.