В Петербурге прокуратура проверит нарушения на акции протеста

Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой двое сотрудников в форме ведут задержанного. К ним подошла женщина, поинтересовавшаяся, зачем они задержали человека. Один из людей в форме, не останавливаясь ударил женщину ногой в живот, от чего она падает на землю.
Telegram-канала Baza писал, что пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт, у нее была обнаружено сотрясение головного мозга, а также закрытая черепно-мозговая травма и гематома затылка. В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга РБК сообщили, что женщину доставили в НИИ Скорой помощи, она проходит обследование.
В России 23 января прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального, которого задержали по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января, а затем арестовали на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по данным правозащитников к 23:30, всего в России задержаны 2800 человек, в Москве — 1099, в Петербурге — 388.
В Петербурге участники акции собрались на Сенатской площади. Далее демонстранты направились к Марсовому полю, после чего прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте. Вечером полицейские вытеснили участников акции с Марсового поля.