Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
В Петербурге госпитализировали женщину, которую на митинге ударил ОМОН Общество, 22:39 На акциях протеста в России задержали 300 несовершеннолетних Политика, 22:18 Команда Миранчука разгромила на выезде лидера чемпионата Италии Спорт, 22:15 В Петербурге начали проверку после видео с ударившим женщину силовиком Политика, 22:12 В «Яндекс.Такси» объяснили перебои с подачей машин во время митинга Общество, 22:08 Как на протестах в Москве кидали файеры, дымовые шашки и снежки. Видео Политика, 21:56 McKinsey заявила о путанице в письме с советом не участвовать в протестах Общество, 21:54 СМИ узнали о согласовании перехода футболиста «Ниццы» в ЦСКА Спорт, 21:50 Глава СПЧ не увидел нарушений в задержаниях на акциях за Навального Политика, 21:32 Правозащитники сообщили о 2,5 тыс. задержанных на акциях протеста Политика, 21:28 МИД пригрозил посольству США «серьезным разговором» из-за митингов Политика, 21:22 СБУ заявила о поимке «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда Политика, 21:21 СК завел дело об избиении двух полицейских на митинге в Петербурге Общество, 21:10 Протесты и задержания у СИЗО «Матросская тишина». Видео Политика, 21:08
Отравление Навального ,  
0 

В «Яндекс.Такси» объяснили перебои с подачей машин во время митинга

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве 23 января, когда в городе проходил митинг, часть улиц была перекрыта, в связи с чем вызов такси затруднен, объяснили РБК в пресс-службе компании «Яндекс.Такси». Услуга доступна на соседних улицах, которые открыты.

«Точки, куда машина может подъехать, мы обозначаем на карте при заказе поездки. Сейчас не получится приехать максимально близко, но доехать возможно», — сказали в компании.

В Москве восстановили возможность вызвать такси в район следственного изолятора «Матросская тишина», где находится под арестом оппозиционер Алексей Навальный и рядом с которым ранее задержали протестующих задержания в рамках несогласованной акции, позже была восстановлена.

«Возможность делать заказы в район «Матросской тишины» в Москве восстановлена, движение в районе возобновилось», — сказали в компании.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Сервис работает в штатном режиме, однако в связи с большим скоплением людей и перекрытием дорог в некоторых районах Москвы может быть увеличено время поиска и подачи автомобиля такси», — рассказал РБК представитель «Ситимобил».

Несогласованная акция в поддержку Навального началась 23 января на Пушкинской площади в Москве. Оттуда протестующие добрались до Цветного бульвара. Часть решила направиться в сторону «Матросской тишины», где содержится арестованный Навальный. Силовики оттеснили протестующих с части улицы, прилегающей к СИЗО и выставили оцепление.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

Протестные акции прошли и в других крупных городах страны.

По данным «ОВД-Инфо» на 21:24, всего были задержаны 2432 человека, в том числе в Москве 937.

Video

Навальный был задержан в середине января, когда вернулся из Германии, где проходил лечение и восстановление после отравления. На следующий день оппозиционера арестовали на 30 суток. ФСИН обвинила его в нарушении испытательного срока по делу «Ив Роше», так как он не отмечался. Теперь ведомство требует реальный срок для Навального.

Алексей Навальный протестная акция Яндекс.Такси новости
Материалы по теме
Глава СПЧ не увидел нарушений в задержаниях на акциях за Навального
Политика
СК в день протестов из-за Навального завел дело о призывах к митингам
Политика
Полиция задержала протестующих возле СИЗО, где сидит Навальный
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter