В «Яндекс.Такси» объяснили перебои с подачей машин во время митинга

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве 23 января, когда в городе проходил митинг, часть улиц была перекрыта, в связи с чем вызов такси затруднен, объяснили РБК в пресс-службе компании «Яндекс.Такси». Услуга доступна на соседних улицах, которые открыты.

«Точки, куда машина может подъехать, мы обозначаем на карте при заказе поездки. Сейчас не получится приехать максимально близко, но доехать возможно», — сказали в компании.

В Москве восстановили возможность вызвать такси в район следственного изолятора «Матросская тишина», где находится под арестом оппозиционер Алексей Навальный и рядом с которым ранее задержали протестующих задержания в рамках несогласованной акции, позже была восстановлена.

«Возможность делать заказы в район «Матросской тишины» в Москве восстановлена, движение в районе возобновилось», — сказали в компании.