Московский дептранс посоветовал избегать поездок в центр из-за митингов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Департамент транспорта столицы просит избегать поездок в центр, поскольку участники акций протеста заблокировали почти 200 машин такси. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

«Почти 200 машин такси заблокировано участниками несанкционированных акций. Пожалуйста, по возможности избегайте поездок в центр», — говорится в сообщении.

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В Москве и ряде других регионов России 23 января проходят несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Его арестовали 18 января после прибытия из Германии, где он проходил лечение после отравления.

По данным «ОВД-Инфо» на 18:00 мск, всего на акциях в России задержаны 1614 человек, больше всего в Москве — 513. В МВД пока не сообщали число задержанных.