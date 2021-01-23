Операторы связи ответили на сообщения о неполадках в день митинга

РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (оказывает услуги под брендом Tele2).
Ранее сервис Downdetector сообщил о жалобах пользователей на работу сотовой связи в Москве и других городах России. Согласно данным сервиса, у пользователей МТС возникли проблемы с мобильной связью (45% жалоб), с мобильным интернетом (37%), с широкополосным интернетом (17%). На пике насчитывалось 127 жалоб.
Пользователи «Билайна» также жаловались на сбои в работе проводного доступа в интернет (64% жалоб), мобильной связи (17%) и мобильного интернета (17%). На пике насчитывалось 306 жалоб.
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Также о сбоях сообщали пользователи «МегаФона» и Tele2. Корреспондент РБК, абонент «МегаФона», находящийся на Пушкинской площади в Москве, где 23 января проходит несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщил, что пропала связь на модеме.
Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он проходил лечение после отравления. На следующий день прошло выездное заседание суда, на котором его приговорили к 30 суткам ареста. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше Восток» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока — он не отмечался в ведомстве, пока находился в Германии.
Сторонники Навального призвали граждан выходить на акции протеста в поддержку оппозиционера. Некоторых его сторонников, включая пресс-секретаря Киру Ярмыш и расследователя Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом), арестовали. В МВД предупреждали, что будут привлекать к ответственности за участие в акциях, Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от соцсетей удалить призывы участвовать в митингах.