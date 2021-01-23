Операторы связи ответили на сообщения о неполадках в день митинга

Фото: Владислав Шатило / РБК

Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. Об этом РБК сообщил представитель оператора сотовой связи «Билайн».

«В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», — уточнил он.

В МТС пояснили РБК, что к снижению скорости мобильного интернета может приводить присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве с активным использованием передачи данных.