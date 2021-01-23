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Витренко счел субсидии «угнетением достоинства» граждан Украины

Государственные субсидии психологически угнетают украинцев, заставляя их чувствовать себя бедными. Об этом заявил и. о. министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает 112.ua.

«Психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, что смотрите, вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными, они хотят чувствовать себя лучше, понимаете, это угнетает их достоинство», — сказал он.

Граждан Украины снова признали самыми бедными жителями Европы
Общество
Фото:Евгений Малолетка / AP

Согласно данным украинского Министерства социальной политики на январь, субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются более 3,1 млн домохозяйств. Кроме того, более 10 тыс. домохозяйств получают субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Осенью «Нафтогаз Украины» повысил цену на газ для населения, а с января на Украине отменили ряд льгот для потребителей электроэнергии. В пресс-службе украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» повышение цен на энергию назвали «тарифным геноцидом». В стране начались протесты, после чего власти решили с февраля временно понизить цены на газ на 30%.

Кроме того, с 1 января на Украине на 20% вырос тариф на холодную воду, на отопление и горячую воду повышение составило в среднем около 30%. Цены останутся такими до 31 марта.

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Граждан Украины в 2018-ом и 2019 году эксперты компании GfK признавали самыми бедными жителями Европы. Рейтинг составлялся, исходя из суммы денег, которая оставалась у среднего европейца после уплаты всех налогов. У замыкающих рейтинг украинцев в 2018-ом оставались свободными €1318, в 2019-ом — €1830.

Украина госпомощь субсидии Юрий Витренко
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