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В Южно-Сахалинске двое детей погибли при пожаре

В Южно-Сахалинске загорелся частный дом, погибли двое детей. Об этом говорится на сайте прокуратуры Сахалинской области.

«Погибли двое несовершеннолетних детей, четверо пострадавших госпитализированы и находятся в реанимации», — уточняется в сообщении.

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Фото:МЧС

Огонь вспыхнул в доме на улице Памятная, к моменту прибытия пожарных здание горело по всей площади. Как указано на сайте областного Следственного комитета (СК), погибли пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Региональное МЧС отметило, что из горевшего дома самостоятельно выбрались женщина и трое детей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). СК назначил ряд экспертиз, в том числе пожарнотехническую.

Областная прокуратура организовала по факту происшествия проверку, в ходе которой оценят соблюдение требований пожарной безопасности и работу оперативных служб. Расследование уголовного дело поставлено на ее контроль.

В Омске младенец 2020 года рождения погиб при пожаре в частном доме в конце декабря. Всего в доме было четверо детей, которых мать оставила одних и ушла в магазин. Остальные отравились продуктами горения и попали в больницу.

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