В Южно-Сахалинске двое детей погибли при пожаре

В Южно-Сахалинске загорелся частный дом, погибли двое детей. Об этом говорится на сайте прокуратуры Сахалинской области.

«Погибли двое несовершеннолетних детей, четверо пострадавших госпитализированы и находятся в реанимации», — уточняется в сообщении.

Огонь вспыхнул в доме на улице Памятная, к моменту прибытия пожарных здание горело по всей площади. Как указано на сайте областного Следственного комитета (СК), погибли пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка. Региональное МЧС отметило, что из горевшего дома самостоятельно выбрались женщина и трое детей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). СК назначил ряд экспертиз, в том числе пожарнотехническую.