В Омске при пожаре в частном доме погиб ребенок

В Омске загорелся частный дом, где остались без присмотра четверо детей, один из них погиб. Об этом сообщает региональное информационное агентство «Омск-информ» со ссылкой на пресс-службу омской прокуратуры.

Издание пишет, что дети жили вместе с матерью в доме на улице Красных Зорь. На момент пожара она, как предварительно известно, ушла в магазин. Возгорание началось в одной из комнат, в результате погиб младенец 2020 года рождения.

Трое остальных детей отравились продуктами горения. Их госпитализировали, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

В начале декабря в Москве из-за пожара в пятиэтажке погибли женщина и трехлетний ребенок. В их квартире на третьем этаже загорелись личные вещи и мебель. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности).