Пожарные нашли двух погибших после пожара в квартире в Санкт-Петербурге

Фото: МЧС

После пожара в жилой квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга нашли двух погибших, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Погибли двое взрослых, уточнили в МЧС.

Как следует из сообщения на сайте ведомства, пожар произошел в доме №36 на Купчинской улице. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м, пожар был локализован в одной из комнат трехкомнатной квартиры.

По данным «Фонтанки», горела квартира в девятиэтажном жилом доме. Телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что пожарные не только нашли двух погибших, но также эвакуировали двух человек из квартиры на седьмом этаже, где был пожар. Их передали медикам.