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Пандемия коронавируса ,  
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Байден заявил об ухудшении экономического кризиса в США

Экономический кризис в США, спровоцированный пандемией коронавируса, продолжает расти, для борьбы с ним необходимы срочные решения. Об этом заявил президент США Джо Байден, текст выступления опубликован на сайте Белого дома.

«Кризис только усугубляется. Ситуация не становится лучше <...>. Нам нужно принять больше мер, и мы должны действовать быстро», — указал американский лидер.

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Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Байден отметил, что накануне заявки на пособия по безработице подали 900 тыс. американцев, которые присоединятся к миллионам уже потерявших работу граждан страны. Президент заявил о недопустимости подобной ситуации в США.

Политик сообщил, что предложенный им план восстановления экономики позволит создать 7,5 млн рабочих мест в 2021 году. Всего же за четыре предстоящих года Байден рассчитывает открыть более 18 млн мест.

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План Байдена включает в себя прямые выплаты американцам по $1,4 тыс. на налогоплательщика, повышение размера минимальной зарплаты до $15 в час и увеличение объема еженедельного пособия по безработице. Пока проект находится на рассмотрении Конгресса.

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Ранее Байден ввел карантин для всех приезжих в страну, раньше они должны были только иметь отрицательный тест на коронавирус. Белый дом также обязал властей всех штатов ввести масочный режим в транспорте.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявили больше 24 млн заболевших COVID-19.

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Источник: JHU
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