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В Италии частично заблокировали TikTok после гибели ребенка

Итальянское ведомство по защите персональных данных решило временно заблокировать аккаунты всех итальянских пользователей cоциальной сети Tik Tok, чей возраст невозможно точно установить. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Управление запретило Tik Tok дальнейшую обработку пользовательских данных, для которых нет абсолютной уверенности в возрасте и, следовательно, в соблюдении положений, связанных с требованиями к персональным данным», — отмечается в сообщении.

Ограничение продлится до 15 февраля. Причиной блокировки стала гибель 10-летней девочки в Палермо, которая могла пытаться выполнить популярный в Tik Tok тренд.

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Фото:Liu Jie / Global Look Press

Как пишет итальянская газета La Repubblica, родные нашли девочку с мобильным телефоном без сознания в ванной. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи не смогли ее спасти. Предположительно, девочка пыталась участвовать в популярном челландже, который включает удушение. Итальянская прокуратура возбудила дело о доведении до самоубийства.

Представитель Tik Tok заявил, что администрация не нашла в своей социальной сети какой-либо контент, который мог побудить человека участвовать в подобном. «Мы не разрешаем любой контент, который поощряет или продвигает поведение, которое может быть опасным», — указал он.

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Соцсеть принесла соболезнования родным умершей и выразила готовность способствовать расследованию обстоятельств ее гибели.

В январе TikTok ввел ограничения для подростков. Аккаунты пользователей в возрасте от 13 до 15 лет стали приватными, видеть их смогут только одобренные подписчики. Им также разрешили снимать «дуэты» только с пользователями старше 16 лет.

Италия социальные сети блокировка гибель детей
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