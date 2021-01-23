В Италии частично заблокировали TikTok после гибели ребенка

Итальянское ведомство по защите персональных данных решило временно заблокировать аккаунты всех итальянских пользователей cоциальной сети Tik Tok, чей возраст невозможно точно установить. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Управление запретило Tik Tok дальнейшую обработку пользовательских данных, для которых нет абсолютной уверенности в возрасте и, следовательно, в соблюдении положений, связанных с требованиями к персональным данным», — отмечается в сообщении.

Ограничение продлится до 15 февраля. Причиной блокировки стала гибель 10-летней девочки в Палермо, которая могла пытаться выполнить популярный в Tik Tok тренд.

Как пишет итальянская газета La Repubblica, родные нашли девочку с мобильным телефоном без сознания в ванной. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи не смогли ее спасти. Предположительно, девочка пыталась участвовать в популярном челландже, который включает удушение. Итальянская прокуратура возбудила дело о доведении до самоубийства.