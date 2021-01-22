Правозащитники сообщили о прекращении дела против Варламова

Илья Варламов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Полиция Архангельска прекратила административное дело в отношении блогера Ильи Варламова за его видеоролик об этом городе, сообщил РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«После проведенной психолого-лингвистической экспертизы высказываний Ильи Варламова в его ролике, который он записал после посещения Архангельска, сотрудники полиции пришли к выводу о том, что в них отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП России», — сказал Прянишников.

Так, в определении об отказе в возбуждении административного дела говорится, что ряд слов обладает негативной коннотацией, но конкретные лица Варламов не называет.

В пресс-службе УМВД по Архангельской области сообщили, что предоставят комментарий позднее.