Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили

Россиян задержали после того, как в их багаже нашли пульт от дрона. Сейчас они на свободе, в посольстве заявили, что 14 января они отправятся в столицу Южного Судана. В МИДе решают вопрос об их выезде из страны

Илья Варламов и Петр Верзилов (Фото: Пётр Верзилов / Twitter)

Задержанных в Южном Судане россиян, в том числе блогера Илью Варламова и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, отпустили на свободу. Об этом Варламов сообщил в Telegram.

Информацию подтвердила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана», — цитирует ее «РИА Новости».

На видеозаписи, опубликованной Варламовым, они с Верзиловым сообщили, что им придется остаться в городе Капоэта до утра. В российском посольстве в Уганде (выполняет и функции посольства в Южном Судане) заявили ТАСС, что в четверг, 14 ноября, россияне отправятся в Джубу, столицу Южного Судана.

Варламов и Верзилов сообщили о задержании в Южном Судане Общество

Верзилов, Варламов, его жена Любовь, а также директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург были задержаны в аэропорту Капоэты днем 13 января после досмотра багажа. Россияне рассказали, что прибыли в страну в качестве туристов и собирались в Джубу. По словам Варламова, при досмотре у него нашли пульт от дрона.