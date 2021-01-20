Полиция Архангельска начала проверку из-за видео Варламова

Жительница Архангельска пожаловалась в полицию, что в одном из роликов блогера Ильи Варламова содержатся оскорбления в адрес проживающих в городе, а также нецензурная брань, полиция начала проверку. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

«Администратор вышеуказанного паблика вызван в отдел полиции. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Сам Варламов рассказал РБК, что пока не ознакомился с делом. «У нас ознакомление 22 января. Мы с адвокатами очень ждем, интересно узнать, что там оскорбило власть», — сказал он.

Варламов добавил, что не знает, какие эпизоды видеоролика вызвали вопросы у правоохранителей. «Никаких подробностей у меня нет. Для начала мы ознакомимся, что там им не понравилось, а потом с адвокатами выработаем стратегию действий», — сообщил блогер.